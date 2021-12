Goede moed houden, met een heilige binnenpret«

In een Italiaanse film zag ik ooit een slotscène die me altijd is bijgebleven. Een monnik op een eiland kijkt veelbetekenend in de camera, stapt terug de schemer in en sluit langzaam de deur van het klooster. Waarna de camera uitzoomt, steeds hoger. Boven het klooster uit gaat de camera, boven het hele eilandje, omringd door de blauwe zee. Hoe die film heette en waar het verder over ging, geen flauw idee. Maar die monnik aan het eind, bij die deur, daar was iets mee. Hij betrapte de kijker, met zijn doordringende blik. Hij had een soort heilige binnenpret. Hij was ‘in the know’, wist iets wat wij niet wisten. En hij was daar zuinig op. Zijn blik zei nee. Nee tegen het lawaai, de oppervlakkigheid, de zucht naar afleiding van een bezeten wereld. En tegelijk zei hij ja, tegen de wereld die hij binnenging, van bidden en werken, liturgie en regelmaat. Een leven van ergens naartoe leven, van wachten, op het ritme van de getijden, van liturgie die de tijd ordent zoals een boer een akker ploegt en zoals Jacob van Ruysdael rond 1670 het linnen schilderde voor de muren van Haarlem. ‘Eeuwige regels in het middaglicht’, noemde Hans Werkman die stroken witgoed op dat bleekveld bij Haarlem. Dan vangt het alledaagse, in dit geval de witte was, het licht van de eeuwigheid. En dat gebeurt dan in het middaglicht, in onze tijdelijke wereld.