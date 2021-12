Intens verdrietig werd ik na het lezen van het bericht over de pushbacks van vluchtelingen (ND, 29 december). Hoe kan men zo onbarmhartig zijn? Europa moet zich schamen. Hier worden mensenrechten op zeer ernstige wijze geschonden. En dan te bedenken dat er ook (kleine) kinderen bij zijn. Zijn we ons ervan bewust dat we verantwoording schuldig zijn tegenover God? Ook Jezus is ooit vluchteling geweest (zie Matteüs 2). Laten wij dat bedenken als wij al die vluchtelingen zien, op zoek naar een veilige plek. Wat je voor je minste broeder hebt gedaan, heb je voor Jezus gedaan. Laten regeringen nu alles in het werk stellen om deze mensen en kinderen die hulp te geven die nodig is. <