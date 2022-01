Kleine huizen, grote problemen

Het zogenaamde tiny house wint aan belangstelling bij jonge mensen. Minimalistisch wonen spreekt sommigen aan, maar het zijn ook de omstandigheden die mensen dwingen genoegen te nemen met minder ruimte. Kwetsbare zoekers nemen risico’s om kans te maken op een eigen plek.

Wie een klein huisje plaatst maar niet zelf de eigenaar is van de ondergrond, zal de eigendom van de woning verliezen. De eigenaar van een stuk grond is namelijk ook eigenaar van bouwwerken die bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. De technische verplaatsbaarheid van het gebouw is daarbij niet doorslaggevend. Doorslaggevend is of het gebouw er in de ogen van een voorbijganger uitziet om duurzaam ter plaatse te blijven. Een vakantiecaravan op een camping is bijv..

