We moeten als christenen, als kerk, weer leren verwachten

‘Wat zijn jullie plannen voor de eerste maanden van het nieuwe jaar qua preekthema’s en bijbelstof’, vroeg een predikant op Facebook. Hij was op zoek naar inspiratie en ideeën.

‘Gods stem horen’, tipte een collega. Ik moest meteen denken aan een preek die ik afgelopen jaar hoorde van millennialdominee David van der Meulen. Hij weet als protestants pionier in Amsterdam-Zuid uit ervaring hoe moeilijk het is voor leeftijdsgenoten om Gods stem te horen. De preek ging over Samuel, die drie keer dacht dat hij Eli hoorde roepen in plaats van God. En Eli begreep het eerst ook niet, hoewel hij oud was geworden in dienst van God, als priester in de tabernakel.

Zoals hij ook niet op het idee kwam dat Hanna langdurig in gebed was, in plaats van ..

