Vergrijzing is de grootste plaag van onze eeuw

Als de trend doorzet, telt Zuid-Korea in 2070 nog maar 37 miljoen mensen, waarvan het grootste gedeelte hoogbejaard is.

De Egyptische cultuur ging te gronde aan de tien bijbelse plagen, waaronder water dat in bloed veranderde, een kikkerplaag, zweren, sprinkhanen, duisternis en de dood van de eerstgeborenen.

Misschien sneuvelt de huidige cultuur aan tien 21ste-eeuwse plagen. Enkele hebben we er al gehad: de kredietcrisis en de eurocrisis. Enkele zijn gaande: de migratie en de pandemie. En enkele zullen we zeker nog krijgen, zoals de klimaatcrisis. Maar als de grootmachten elkaar niet met militair geweld in de haren vliegen, zou de vergrijzing weleens de grootste crisis van allemaal kunnen zijn, omdat de overheden aan de klimaatverandering nog iets kunnen doen.

Volgens een laatste prognose telt Zuid-Korea, een van de Aziatische Tijgers die in welvaart het We..

