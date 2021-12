We mogen de toekomst niet aan ‘de experts’ alleen overlaten, betrek de burgers erbij

‘Wat worden in 2022 de veranderingen in de media?’ Villamedia, website van de journalistenvakbond NVJ, vroeg het vijftien bekende journalisten. De meesten beginnen met: ‘Het moet …’, ‘Het liefst heb ik …’ en ‘Ik hoop dat …’ (3x). Wensdromen in plaats van voorspellen. Wie kan vooruit te kijken?

Verstaan professionals de kunst van het voorspellen het beste? Niet echt. Neem de inflatie. Die wordt, zei topvrouw Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank begin dit jaar, niet hoger dan een procent of twee. De inflatie is nu, los van de huizenprijzen, de zes procent gepasseerd. Microsoft-oprichter Bill Gates is in zijn oudejaarsbrief 2021 ondanks eerdere vergissingen wederom optimistisch. Ook omdat hij bezig is met plannen ‘om te verzekeren dat Covid-19 de laatste pandemie is’. Toen kwam omikron.

De Amerikaanse politicoloog Philip E. Tetlock toonde in Superforcasters (2015) aan dat als experts moeten voorspellen wat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .