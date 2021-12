Touwtjespringen op het kerstfeest

Toen we vanuit een dorp naar de stad verhuisden, liepen onze zoons er al snel tegenaan: hier wordt minder buiten gespeeld. Menig keer kregen ze nul op het rekest als ze met een klasgenoot wilden afspreken. Een online date kon nog wel, ieder thuis achter een computer hetzelfde spelletje spelen, maar verder was het maar lastig. In onze eigen buurt leent de straat zich er ook niet echt voor. Toyota’s en Tesla’s staan links en rechts op de stoeprand geparkeerd, met aan weerskanten nog een halve stoep en middenin een geplaveide gevarenzone.