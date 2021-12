Zijn er nog morele leiders voor 2022?

Zuid-Afrika is er ‘enorm op achteruitgegaan’, kleiner geworden nu Tutu er niet meer is. Want hij was iemand met een wereldwijde status als leider, lid van ‘een generatie van uitstekende Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd land hebben achtergelaten’, zei president Cyril Ramaphosa deze week. Hij heeft gelijk. Er is in Zuid-Afrika maar ook daarbuiten niemand die Tutu’s plaats kan innemen, of die van Nelson Mandela, of zelfs die van oud-president Frederik de Klerk. Leiders die decennialang voor hun idealen opkwamen, of de moed hadden een allesveranderende beslissing te nemen.

Leiderschap is in de mode, dat wel. Er zijn talloze lijsten over ‘meest inspirerende leiders’. Maar in de meeste gevallen gaan die over leiders uit de twintigste eeuw. Ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .