Buitenlandse booster telt in Nederland niet

Wie in het buitenland zijn boosterprik haalt, hoeft nog niet te rekenen op bijschrijving in de Nederlandse QR-coderegistratie in de app. Waarom wordt er weer zo onlogisch moeilijk gedaan in Nederland? In vrijwel alle landen kan een ieder zonder probleem een vaccinatie of boosterprik halen. Ongeacht je leeftijd of uit welk land je komt. Een maandje terug was ik in Amerika en had ik mijn vaccinatieboekje en paspoort mee. In de lokale supermarkt kon ik na het tonen hiervan direct mijn boosterprik krijgen. Mijn dochter woont in Nieuw-Zeeland, maar is dikwijls in Nederland en staat ook in Nederland ingeschreven. Zij heeft haar vaccinaties in Nederland gekregen, maar haar boosterprik in Nieuw-Zeeland. Hoe bizar is het dat deze niet op haar QR-registratie bijgeschreven kan worden? Ik vraag mij af waarom dit soort zaken in Nederland altijd zo onlogisch zijn en zo moeilijk gaan, en hoop dat de overheid wat dit betreft wakker wordt. <