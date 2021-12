Oudjaarsdienst

Bij lezing van het artikel van Willem Bouwman over kerkdiensten op Oudjaarsdag (ND, 27 december) kwam een herinnering boven. Op 31 december is het 53 jaar geleden dat ik trouwde. In de kerk was dat een feest, het was volle bak. De preek ging over Psalm 90:14: ‘Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen.’ In het huwelijksformulier stond een ontroerend gebed: ‘Doe hen met heel uw kerk uitzien naar de bruiloft van het Lam.’ Dan kan het jaar niet meer stuk, ondanks narigheid als corona. <