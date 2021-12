Kerk is geen keerpunt in Home Alone

Theoloog Marijn Vlasblom schrijft over de kerstfilm Home Alone en stelt dat de kerk in die film een keerpunt is (ND, 22 december). Zou het? Home Alone is een verhaal over een jongetje van ongeveer 10 jaar oud (Kevin). Zijn ouders vergeten hem mee te nemen op vakantie. Kevin is niet bang, en verslaat op een vindingrijke manier boeven. De filmmaker gebruikt de kerk om het kind een mooi openhartig gesprek te laten voeren met de enge buurman, die blijkbaar niet zo eng is.