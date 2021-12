De Hoge Raad trekt lessen uit de Toeslagenaffaire

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad opnieuw uitgesproken dat de huidige Nederlandse spaartaks in strijd is met de mensenrechten (ND, 27 december). De fiscus stelt op basis van de belastingwet een onrealistisch hoog rendement op spaargeld vast en heft vervolgens meer belasting dan er ooit aan interest (rente) is ontvangen. De Belastingdienst moet de te veel geïnde belasting terugbetalen, zo besloot de Hoge Raad. De fiscus kan echter niet anders dan deze spaartaks innen, want zo staat het in de wet en het is dan ook de Nederlandse wet die in strijd is met de mensenrechten.