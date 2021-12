Mijn 2021 zag er heel anders uit dan de meeste jaaroverzichten doen vermoeden

De algemene jaaroverzichten over het nieuws van 2021 zullen weer zuchten en kreunen onder de aanhoudende coronapandemie. Gelukkig kent het leven een rijkere schakering. Daarom dit alternatieve, persoonlijke jaaroverzicht.

Volgens de algemene jaaroverzichten was dit wederom het jaar van de coronapandemie. Het jaar van verkiezingen en een ellenlange kabinetsformatie vol wantrouwen en turbulentie aan het Binnenhof. Van de rustige Joe Biden die in januari werd beëdigd als 46e president van de Verenigde Staten. En begin december van het afscheid van rots-in-de-branding Angela Merkel, die nog eens waarschuwde voor ‘antidemocratische tendenzen’ in binnen- en buitenland.

Míjn jaar zag er heel anders uit, hoezeer het wereldnieuws soms ook tegen de dagelijkse werkelijkheid aanschurkt.

De avondklok van januari tot eind april en de zachte, harde, avond- en intellectuele lockdowns gingen aan onze deur niet voorbij. Dat Biden de spannende Amerikaanse verkiezingsstrijd ha..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .