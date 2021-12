Boosterprik gehaald: weinig oog voor behoeften van bejaarden

De boosterprik voor ouderen had beter georganiseerd moeten worden. Het respect, inlevingsvermogen voor de hoge leeftijd van de bejaarden ontbrak. Ik ben 78 jaar en mijn ervaring was als volgt. Bij aankomst, met de auto vanuit Maasdam, bij het prikstation in Dordrecht schrok ik van de chaos en drukte. Er stonden buiten in de kou minstens vijfhonderd bejaarden van 70-plus in de rij te koukleumen. Hier had ik niet op gerekend. Eerste gedachte was: ik ga terug. Ik heb darmkanker en ben incontinent. Waarom hebben de organisatoren zo veel bejaarden tegelijkertijd uitgenodigd? Mensen met rollators, met rolstoelen, met loopstokken, met begeleiding stonden op een smal trottoir dat duidelijk niet onderhouden was. Eén verkeerde stap, een duw en je lag in de greppel. En zo meer dan een uur buiten lopen te blauwbekken, stapje voor stapje naar de ingang van de priktent. Verschillenden liepen vast met de rolstoel over stenen. Anderen konden niet langer wachten en moesten dringend zitten. De beveiligers deden wat ze konden, waren behulpzaam en voorkomend. In de tent een oorverdovend lawaai. Verstaan kon je niemand. Veel te veel mensen binnen. Niks 1,5 meter binnen en buiten. Je kon over de hoofden lopen.