Stilte rond Blokhuis

Op het gedwongen vertrek van Paul Blokhuis las ik tot nu toe niet al te veel reactie of commentaar. Terwijl bij mij toch verontwaardiging de boventoon voert.

Een pas 58-jarige staatssecretaris die voor de komende 4 jaar vanwege leeftijd wordt afgeserveerd (ND, 23 december). Bovendien een staatssecretaris die erg zichtbaar is en heel veel goeds gedaan heeft op de beleidsterreinen waarvoor hij verantwoordelijk is. Vanuit christelijke en sociale betrokkenheid. Echt onbegrijpelijk zijn verplichte afscheid, naar mijn oordeel de Christenunie onwaardig. <

