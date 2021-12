Honger Afghanen gaat ons aan

De honger in de wereld neemt toe. Met Afghanistan als afschrikwekkend voorbeeld. En toch reserveert het nieuwe kabinet voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking geen 0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen - de internationale norm.

Afghanen wijdden zich afgelopen vrijdag aan het islamitische gebed om regen. Hun land, dat sinds de overwinning van de Taliban toch al economisch in een dal is beland, wordt geteisterd door droogte. Â

Uit een rapport van World Vision van oktober 2021 blijkt dat voedselprijzen wereldwijd onder invloed van de pandemie het hoogste niveau sinds tientallen jaren hebben bereikt. U merkt het waarschijnlijk zelf, want voedselprijzen zijn ook bij ons omhoog gegaan. Voor de gemiddelde Nederlander is dit vervelend. Nog meer impact heeft dit in landen waar voedselkosten een groter deel van het huishoudbudget uitmaken. En waar werkloosheid, tevens onder invloed van de pandemie, stijgt.

Ontwikkelingslanden zullen naar verwachting meer dan 220 miljard dollar aan inkomen verliezen vanwege Covid-19, wat betekent dat er minder geld is om eten te kopen op hetzelfde moment dat voedsel steeds duurder en minder beschikbaar komt. Nu al dwingen deze oms..

