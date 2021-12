Prijs van postzegel zou 54 cent moeten zijn

In de laatste tien jaar is de prijs van een postzegel meer dan verdubbeld, van 46 naar 96 cent. Volgens het officiële cijfer van het CBS bedroeg de inflatie in die periode 16,2 procent oftewel 1,5 procent per jaar, zodat de prijs eigenlijk niet hoger had mogen zijn dan 54 eurocent.

Nu zijn er wel meer producten waarvan de prijzen sneller gestegen zijn dan de inflatie – een kopje cappuccino of een glas bier in de horeca – maar daar wordt ook een betere service voor gegeven. Bij PostNL is die alleen maar verslechterd. Het aantal brievenbussen is verminderd van twintig- naar negenduizend en op de maandag wordt geen post meer bezorgd. Dat heeft van PostNL geen bloeiend bedrijf gemaakt. Ooit was het aandeel 14 euro waard, nu 3,66 euro. Op het ..

