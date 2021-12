In Hongkong wordt achter de zorgvuldig afgeschermde gele muur het beeld Pillar of Shame verwijderd bij de universiteit. Het beeld van de Deense kunstenaar Jens Galschiot, dat bestaat uit vijftig op elkaar gestapelde lichamen en pijnlijke gezichten, herinnert aan de bloedig neergeslagen studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 in Peking.

De universiteit verwijdert het uit vrees voor juridische problemen. Terwijl het staat voor een volwassen, democratische samenleving, waarin je schaamte zichtbaar maakt. China versterkt zo echter zijn grip op de Hongkong en dan is er geen ruimte meer voor schaamte. Dan verwijder je het stiekem achter een knalgele wall of shame. Toch? Het jongetje dat ervoor staat, steekt een vredesteken in de lucht. Het lijkt een soort herhaling van de scène van de eenzame student die destijds een colonne tanks de weg versperde. Dat iconische beeld schiet direct in gedachten als je dit ziet. De fotograaf kleurt met zijn gele rugzak onbedoeld mee met de muur. Maar hij doorbreekt de schaamte met het maken van een nieuw beeld. <