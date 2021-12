Fairtrade draait volop mee in het kapitalisme, maar pakt daarmee de echte oorzaken van structurele uitbuiting niet aan

Koop ik een trosje bananen bij Albert Heijn van €1,15 of een duurdere tros met Fairtrade-label? Neem ik het dure pakje cacaopoeder van Fairtrade Original, of tóch het goedkoopste pakje? Het fairtrade-label is een van de vele labels in de supermarkten. Het wil u garanderen dat boeren in ontwikkelingslanden kunnen handelen onder eerlijke handelsvoorwaarden. Boeren zijn namelijk een gemakkelijk slachtoffer van tussenhandelaren die te lage prijzen betalen. Als je urgent cash geld nodig hebt – en dat hebben deze boeren – ben je sneller geneigd akkoord te gaan met de geboden prijs, al is die eigenlijk te laag. Helemaal als je geen idee hebt of je product überhaupt nog opgehaald wordt. Door toe te zien op de betaling van een minimumprijs, garan..

