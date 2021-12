Het botst tussen deze regeringspartijen, maar er zijn overlappende waarden. Ook op medisch-ethisch terrein.. Tel dus je zegeningen

Als filosoof en ethicus heb ik de afgelopen twee jaar erg spannend gevonden. Zou ik compromissen moeten sluiten waar ik me ongelukkig bij zou voelen? Zou ik terug moeten komen op mijn eerdere opvattingen? Daar komt bij: als hoogleraar kon ik me terugtrekken in de veilige ruimte van de studeerkamer, maar als Eerste Kamerlid lukt dat niet omdat je met beide benen ‘in de modder’ staat.

Rutte IV bevestigt de trend van de afgelopen jaren: christelijke politieke partijen vormen een kleine minderheid in een seculier land. In de Tweede Kamer bezetten christelijke partijen nog maar 22 van de 150 zetels en in de Eerste Kamer 15 van de 75 zetels. In het nieuwe kabinet komen 9 van de 29 bewindspersonen uit een christelijke partij. Wat betekent ..

