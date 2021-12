Priklocatie

Het valt mij op dat er deze ‘boosterronde’ geen vaccinatielocatie in mijn woonplaats is. Die was er namelijk wel. Dat was mooi, want op deze manier hoefde niemand verder te reizen dan noodzakelijk en vormde de afstand in elk geval geen belemmering om een vaccinatie te halen voor mensen die weinig mobiel zijn of om andere redenen niet ver kunnen reizen. We willen tenslotte dat het voor mensen die zich om diverse redenen niet laten prikken, daar toch toe overgaan. Zelf ben ik er ook niet zo blij mee. Boosteren? Geen probleem op zich. Echter, van de tweede prik werd ik toch wel wat beroerd. Gelukkig was ik zo weer thuis en was het verder niets ernstigs. Het was bovendien kortdurend. Maar nu weet ik het niet. Zelf heb ik geen vervoer en ook geen buren of familie die kunnen rijden. Een gemiste kans van de overheid wil ik hier maar mee zeggen. De afstand tot een vaccinatielocatie zou nooit de reden moeten zijn dat mensen afzien van een boosterprik. Ik snap persoonlijk werkelijk niet waarom in een grote gemeente van tienduizenden inwoners er geen vaccinatielocatie wordt opgezet. Des te sneller er des te meer prikken kunnen worden gezet, des te beter. <