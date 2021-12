Al een aantal dagen wordt door minister de Jonge met trots verteld dat de boostercampagne eind januari is afgerond. Maar de GGD is daar op dit moment niet op voorbereid. Prikkers moeten nog worden opgeleid, priklocaties moeten nog worden opgebouwd. Bij het prikken worden militairen ingezet, en medewerkers van het Rode Kruis, huisartsen, verpleegkundigen, zowel uit ziekenhuizen als uit de thuiszorg. Is deze minister van mening dat deze mensen daar ‘met de armen over elkaar zitten’ en niets te doen hebben? Dat zou een slechte zaak zijn, want dan hebben deze organisaties een overcapaciteit aan personeel. Deze indruk krijg ik helaas niet uit de verhalen die worden gepubliceerd: ze kunnen in hun reguliere werk de druk al niet aan.