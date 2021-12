Het engelenkoor bij Betlehem wordt nogal eens zwevend afgebeeld, maar het zweeft beslist niet

Hoe groot is het zwevend vermogen van een engel?

Ik heb niet het idee dat Gabriël bij Zacharias een, zeg, twintig centimeter boven de grond hing. Sterker, ik weet zeker dat dit niet het geval was. Hij stónd aan de rechterkant van het reukofferaltaar (Lukas 1 vers 13). Gewoon met beide benen op de grond.

Ook bij zijn bezoek aan Maria is er geen reden hem niet ‘down to earth’ voor je te zien. Maria zou vast zijn geschrokken van een binnenzwevende engel, maar we horen alleen van haar schrikreactie op wat Gabriël zegt (Lukas 1 vers 28). En dat vers begint met een mededeling waar ook al weinig zweverigs aan is: ‘Gabriël ging haar huis binnen.’

Ezechiël

Waarom hierbij sti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .