Voorkom irrationele tegenstellingen: ga op zoek naar de balans tussen ratio en intuïtie

Dat we leven in verwarrende tijden is wellicht het understatement van het jaar. Toch zijn mensen enorm stellig in hun meningen over het overheidsbeleid, over vaccineren, over mensen die andere opvattingen hebben, over medisch-technisch complexe zaken en over grote en meerduidige fenomenen als wetenschap en religie. Voortdurend krijgen mensen het podium om als leek hun opinie te ventileren. Dat er vervolgens ook nog naar al die meningen geluisterd en gekeken wordt, zegt iets over de verwarring die mensen ervaren. Krampachtig zoekt men naar zekerheid en voorspelbaarheid. Iedereen die dat kan bieden wordt warm onthaald.

Vanuit de wetenschap en de politiek wordt hier soms met ongeloof naar gekeken. Het gebrek aan rationaliteit is immers bijna..

