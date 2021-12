Praat meer over Kerstmis

Eurocommissaris Helena Dalli had het plan voor een richtlijn om ‘Kerstmis’ te vervangen door ‘Feestdagen’ in de kerstwensen. Dat plan stuitte op felle tegenstand, waardoor ze het heeft ingetrokken en ze werkt nu aan een update ervan. Nu we op weg zijn naar die dagen is mijn voorstel: laten we juist minder over ‘feestdagen’ en méér over ‘Kerstmis’ spreken en wel om de volgende redenen.