Richting Kerst zonder kopen en kerk: wie ben ik zonder kopen en consumeren?

Met de nieuwe lockdown is het moeilijk om niet somber te worden, maar misschien kan een Kerst zonder kopen en kerk behalve een vloek ook een zegen zijn.

Kan een Kerst zonder kopen ook een zegen zijn? Beeld: het centrum van Rotterdam lag er zondag verlaten bij, in tegenstelling tot zaterdag.

Ik fiets op zondagmiddag door de stad. De nieuwe lockdown is net van kracht. De winkelstraten liggen er verlaten bij. Nog geen vierentwintig uur geleden was dat beeld heel anders. Een enorme mensenmassa slingerde door de smalle straten. Gretig en ongeduldig bewogen de velen mensen zich voort om nog snel hun kerstinkopen te kunnen doen. Een groot contrast en ik denk aan de vele ondernemers die zich grote zorgen maken over hun misgelopen omzet en de toekomst. Toch kan een Kerst zonder kopen wellicht ook een zegen zijn.

nieuwe religie

Hoogleraar Herman Paul schrijft in zijn boekje Shoppen in advent hoe consumentisme een nieuwe religie is geworden, misschien ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .