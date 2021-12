Koning Willem-Alexander tijdens een werkbezoek in 2019 door Bospolder-Tussendijken, een van de armste postcodegebieden in Nederland

Wie niet vier mensen in armoede bij name kent, leeft in een bubbel. Het is niet mijn gewoonte om met gestrekt been een dialoog aan te gaan, maar op een opiniepagina is dat een aanbeveling, begreep ik. Ik heb er ook alle reden toe.

Ik woon aan de rand van een kloof. En elke morgen heb ik die te overbruggen, want aan gene zijde is mijn werk. Zo strikt gescheiden zijn die twee werelden trouwens niet, want ik ben 24/7 wijkpastor. In gesprekken in het ‘grensverkeer’ is de afgelopen weken één woord met stip gestegen: gasrekening.

Laatst kwam er een delegatie ondernemers uit Hilligersberg en omgeving op werkbezoek bij ons in Bospolder-Tussendijken, een van de armste postcodegebieden in Nederland. De Quote meets de goot, zeg maar. Altijd ..

