Ga eens in Putins schoenen staan: hij wil van Rusland een superrijk maken

Putin handelt zoals ook vroegere in verval rakende superrijken handelden. Steeds wilden buurlanden van die zwakte gebruik maken, terwijl het rijk zelf op zijn beurt weer probeerde invloed terug te winnen. Een land als Oekraïne kan een brugfunctie vervullen tussen het Westen en Rusland.

'Kenmerk van superrijken is dat zij een buitenlandse invloedssfeer willen creëren. Omringende landen moeten als veiligheidszone functioneren.' Beeld: president Putin met Sergei Shoigu, de Russische minister van Defensie.

Putin eist nogal wat van het Westen. Alle NAVO-troepen moeten weg uit Oost-Europa en de landen die tot 1990 bij de Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR) hoorden, mogen nooit lid van de NAVO worden. Nu vormen bij onderhandelingen ‘eisen’ meestal alleen maar een eerste zet. De uitkomst zal altijd compromissen bevatten. Maar de huidige spanningen rond onder andere Oekraïne maken wel duidelijk dat het hoog tijd is voor structureel Europees veiligheidsoverleg.

Wat zou het doel van dat overleg moeten zijn? Het komt me voor dat ieders gerechtvaardigde en ongerechtvaardige belangen gecatalogiseerd zouden moeten worden. Vastgesteld moet worden welke grenzen over en weer niet ongestraft overschreden kunnen worden. Positief daarbij is da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .