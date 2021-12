Belijdenis

Kosse Jonker spreekt zijn voorkeur uit voor de geloofsbelijdenis van Nicea uit 381 (ND 15 december). Ik moet niet zoveel hebben van de klassieke belijdenissen uit de vroege kerk. Ze zijn te veel het product van diepzinnig denkende theologen die uiteindelijk tot een systeem van sluitende geloofsregels zijn gekomen waaraan alle gelovigen, soms onder dwang, zich moesten houden. Dit is volkomen in strijd met de veelkleurigheid van de Bijbel die ruimte biedt voor verschillen in geloven. Geef mij dan maar de belijdenissen van mensen uit verschillende culturen en kerkelijke tradities zoals die in het boekje ‘Kort Credo’ zijn opgenomen. <