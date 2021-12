Ingezonden brief: geef verkeersslachtoffers en hun nabestaanden meer aandacht. Hun verdriet is ongekend

Al heel wat jaren werk ik bij de politie. Momenteel als verkeersadviseur. In die rol werd ik opnieuw met de neus op het feit gedrukt dat er jaarlijks in Nederland ruim zeshonderd mensen omkomen in het verkeer. Twintigduizend weggebruikers lopen daarnaast zwaar letsel op. In mijn vorige functies heb ik helaas dergelijke verkeersongevallen meerdere malen meegemaakt. Als iemand vermoord wordt, is dat groot nieuws in Nederland. Niet zelden wordt zo’n zaak van a tot z in het nieuws weergegeven. Bij een verkeersongeval moet het wel heel dramatisch zijn, wil het een tweede of derde keer in het nieuws komen. Opmerkelijk toch? Dood door bijvoorbeeld een auto of dood door een kogel/mes is kennelijk anders. Onze maatschappij heeft dood in het verkeer als normaal aanvaard. Dat moet veranderen, vind ik. Maar hoe? Een mogelijkheid waar ik aan dacht is dit: breng slachtoffers en nabestaanden vijf jaar na dato in beeld. Zoek ze op en interview ze, vraag hoe het met ze gaat. De immateriële en emotionele nasleep in het daglicht brengen. Of de procesgang na een verkeersongeval analyseren. Hoe ongelofelijk ingewikkeld een schuldigverklaring kan zijn. Ik wil het in overweging geven. Het is ongekend hoeveel verdriet en ellende verkeersongevallen teweeg brengen. <