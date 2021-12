Met ruim twintig letters u elke maand van tekst voorzien. Het was een voorrecht

De afgelopen jaren heb ik met veel genoegen een column in deze krant verzorgd. De redactie zat me af en toe een beetje achter de broek; iets met deadlines, maar verder konden we het goed met elkaar vinden. De meeste columns werden meestal één op één overgenomen en geplaatst. Dan komt het moment dat een krant afscheid van je neemt. Als columnist heb je een bepaalde houdbaarheidsdatum. Een krant wil van tijd tot tijd ruimte geven aan nieuw bloed. Nieuwe bezems die schoon vegen. Een verse columnist die met een totaal andere blik naar zaken kijkt. Of iemand die een andere taal bezigt. Elke schrijver heeft zijn eigen idioom.

Hoe het ook zij; ik begrijp het allemaal en het doet me een beetje zeer. Nee geen schreeuwende, alles overheersende pijn, maar gewoon iets wat een beetje zeurt. Niet elke dag, maar wel op het moment dat ik deze laatste bijdrage schrijf.

Ons alfabet bestaat uit 26 letters, waarvan we er drie nauwelijks gebruiken. Met ruim twintig letters u elke maand van tekst voorzien, was een voorrecht. Ik schreef over leerlingen, theater en geloof. Over homo’s, ziektes en dood. En het leven ertussenin. Vaak vanuit mijn persoonlijke beleving. Regelmatig zocht ik woorden om te raken. Dat gebeurde ook, gezien de reacties die ik regelmatig mocht ontvangen. Altijd fijn om herkenning te zien. Of een berichtje waarin u mij meenam in uw leven. Het kon mij op mi..

