Zo wordt Marion Koopmans gecanceld, en niemand die er wat van zegt

Er zijn wonderlijke voorvallen rondom corona: Kamervragen of Marion Koopmans, hoogleraar virologie in Rotterdam, OMT-lid en internationaal vermaard onderzoeker met honderden publicaties, niet stiekem onder één hoedje speelt met de Chinese Communistische Partij.

Want: ‘Klopt het dat mevrouw Koopmans in de adviesraad van de Centers for Disease Control in Guangdong heeft gezeten en dus voor de CCP heeft gewerkt? Wat vindt u van deze nauwe band tussen mevrouw Koopmans en de CCP? Bent u bereid mevrouw Koopmans uit het OMT te zetten, mocht inderdaad blijken dat de WHO haar uit het SAGO-team heeft gezet om haar banden met de CCP?’

De vragen kwamen van Simone Kerseboom van Forum voor Democratie, en op de een of andere manier hoor ik bij het opschrijven ervan een samenzweerderige, gedempte stem. De stem van de intrigant: Pssst, heb je even? Ik zag Marion Koopmans laatst met die jongen Xi, kan dat kloppen? Wat vínd je daar eigenlijk van?

Directe aanleiding was een bericht op de rechts-populistische Amerika..

