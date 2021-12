Ze ligt al weer een tijdje achter ons – de jubelende ontvangst van de nieuwe vertaling NBV21. En terecht, dat enthousiasme: hier is in geestelijk-wetenschappelijk opzicht opnieuw een formidabele prestatie geleverd. Een jonge generatie kan opgroeien met een eigentijdse vertaling en zich die gaandeweg eigen maken. En daar ligt dan ook precies het punt waarop ik zou willen wijzen – een nuance die ik in alle commentaren heb gemist, terwijl mijn persoonlijke levenslange omgang met de Bijbel juist daarop berust. Ik was elf jaar toen de nieuwe vertaling NBG51 verscheen. Daarmee ben ik opgegroeid. En ondanks een ‘lawine’ van nieuwe en nieuwere vertalingen ben ik trouw gebleven aan de NBG51. In mijn persoonlijke beleving en opvatting is het namelijk zo dat je in een mensenleven (enkele genieën onder ons uitgezonderd), slechts één vertaling je echt eigen kunt maken, dankzij het voortdurend reciteren en herhalen. <