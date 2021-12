Maak van religie de oplossing van problemen: werk samen, voor de vervolgde kinderen

Wij gingen elke zondag naar de kerk. Dat was vaste prik. Eerst naar de zondagsschool en vanaf een jaar of twaalf waren we aanwezig bij de samenkomst. Elke zondag, tenzij je echt ziek was. Doordeweeks was het geloof verweven met de dag: bij opstaan en naar bed gaan, bij de maaltijden, in gesprekken, in vragen. Die vanzelfsprekendheid is ver te zoeken bij veel gezinnen uit de vervolgde kerk.

eerste rapport

Open Doors heeft net een eerste rapport uitgebracht over de invloed van geloofsvervolging op kinderen en jongeren. De organisatie heeft al jaren projecten die gericht zijn op kinderen. In de ontmoeting met kinderen en hun ouders hoor je de hartverscheurende verhalen waarmee zij te maken hebben. Specifieke data ontbraken echter.

