Heeft Rembrandt zichzelf eerlijk bevraagd in zijn zelfportret De Vaandeldrager?

Rembrandts Vaandeldrager zou goed passen in de Rijksmuseum-collectie. Beeld: koning Willem-Alexander en toenmalig directeur Wim Pijbes openden de tentoonstelling 'Late Rembrandt' waar dit andere zelfportret te zien was.

De laatste weken is er veel te doen geweest rondom de aankoop door het Rijk van De Vaandeldrager, een schilderij van Rembrandt (ND, 9 en 10 december). Was de koopprijs niet veel te hoog? Kon deze uitgave wel verantwoord worden in coronatijd? (De verkoper hoeft hierop niet aangesproken te worden: hij is immers deel van een vrije-markteconomie, toch?!) En wie zou dan welk deel moeten betalen?

Ik vind het opmerkelijk dat er, hoewel het zelfs ‘een sleutelwerk in zijn oeuvre’ werd genoemd, relatief weinig werd ingegaan op de betekenis van de afbeelding en de plek van het werk in het zelfportretten-oeuvre van de schilder. Omdat ik zelf als kunstenaar ook regelmatig zelfportretten maak, gaf het me extra te denken. Wat bewoog Rembrandt om k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .