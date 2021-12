Oei, Paulus spreekt rustig over barensweeën

Mag je als man bevallingsmetaforen gebruiken of niet? Onze onvolprezen columniste Reina Wiskerke schreef daar al over (ND, 15 december). Het is volgens haar zelfs de vraag of Nederlandse kinderen wel in een wigwam mogen spelen.

Onze samenleving is op drift. En nu wordt het gebruik van bepaalde taal door bepaalde mensen ook al laakbaar. Mannen mogen het niet meer hebben over een tangverlossing, vrouwen waarschijnlijk binnenkort niet meer over hun stijve nek. In het Europese parlement mag men - als het conflict met Hongarije is bijgelegd - niet meer de vredespijp roken (en niet alleen omdat roken slecht is, maar het iets is van de Indianen [sorry voor dit i-woord]). Wat denken wij Europeanen eigenlijk wel?

Paulus zal ook wel in ongenade..

