Ga voor een persoonlijke overheid

De ChristenUnie is een ondernemerspartij met veel kleine en grote familiebedrijven in de achterban. Ondernemers zijn betrokken bij de samenleving. In de lokale gemeenschap dragen wij bij aan wat waardevol is. Tegelijk beseffen we dat wie sociaal wil zijn, moet weten waar de verdienkracht van Nederland ligt. Het nieuwe coalitieakkoord geeft die balans weer. Een reden om optimistisch te zijn voor het bedrijfsleven in Nederland.

Het coalitieakkoord erkent het belang van het mkb en familiebedrijven. Het maakt serieus werk van het tekort aan technici en andere vakmensen met het stimuleren van de ‘techniekhavo’, het praktijkonderwijs en thuisnabij middelbaar beroepsonderwijs. We zijn blij met de aandacht voor kleine én grote familiebedrijven en..

