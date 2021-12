Blijf juist met China in gesprek

Net zoals bij de aanloop naar de Olympische Zomerspelen in 2008 in China wordt van meerdere kanten opgeroepen tot een diplomatieke boycot van de Winterspelen in februari 2022. Dat heeft toen niets uitgehaald en geleid tot meer eenheid bij de Chinese regering en haar bevolking over de juistheid van China’s beleid. Dat er nu wederom Olympische Spelen plaatsvinden in China, is daar ook nog een bewijs van.

Ook wordt in Nederland het verbreken van de vriendschapsrelaties met Chinese steden bepleit. De grote vraag is echter: zullen dit soort acties enig effect sorteren? Het korte antwoord is: nee.

Ook is het een naïeve en zinloze gedachte dat het verbreken van banden door een Nederlandse stad resulteert in een verbetering van de situatie. Dat ge..

