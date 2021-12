Kerst confronteert kerkverlaters en hun gelovige familie. Hoe vier je vreedzaam samen Kerst?

Neem elkaars beleving serieus bij gevoeligheden in een gelovige familie, bijvoorbeeld in de omgang met leden die de kerk verlaten hebben. ‘Elkaar goedwillendheid en verbondenheid tonen kan op allerlei manieren. Je hóéft niet met mensen samen te zijn wanneer je hier enorm tegen opziet.’

Wat tijdens de kerstdagen kan helpen, is van tevoren stilstaan bij elkaars eventuele verwachtingen en gevoeligheden. In wiens huis wordt Kerst gevierd en welke tradities en gewoonten zijn daar of mis je daar?

Kerst kan voor kerkverlaters en hun gelovige familie een confronterende en ingewikkelde tijd zijn. Het vanzelfsprekende saamhorigheidsgevoel van vroeger is vaak veranderd of zelfs verdwenen, wat kan leiden tot teleurstelling, frustratie en stil verdriet. Het valt vaak beslist niet mee om met Kerst een plezierig en betekenisvol samenzijn te ervaren met iemand die het wezenlijk anders beleeft.

Het is een feit dat kerkverlaters allergie kunnen ervaren voor geloofsuitingen als kerkklokgelui, bijbellezen en gebed. Hoewel dit meestal tijdelijk is, kan het langdurig aanwezig zijn. Deze allergie is geen aanstelleritis, maar komt ergens vandaan. Vrijwel altijd is iemand onrecht aangedaan dat niet (voldoende) erkend werd. Mensen kunnen zich beroerd..

