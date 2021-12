Zonder benul van de auto- en racegeschiedenis deint de pers mee op het massachauvinisme

Een in België geboren en naar Monaco uitgeweken belastingvluchteling domineerde de mainstreammedia in ons land, toen hij zondag een knappe prestatie voltooide ten dienste van het perverse miljardenbedrijf waarvoor hij werkt. De journalistiek zou daar activistisch nuchter bij moeten blijven.

Hoofdredacteuren van de Nederlandse dagbladen zijn kleurloze bestuurders geworden. Ze zouden meer stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat. De ontzuiling heeft van kranten eenheidsworsten gemaakt. Actiejournalistiek moet niet het exclusieve genre van de Telegraaf blijven. Dat schreef, kort samengevat, Alexander Klöpping (oprichter van ‘digitale krantenkiosk’ Blendle) twee weken geleden in NRC.

De aanklacht van Klöpping was geen laatste zetje om van baan te veranderen, maar hij gaf wel te denken. Moet het ND aan actiejournalistiek gaan doen, en hebben we dat in ons ‘verzuilde’ verleden dan ook gedaan? Een actueel dilemma, in de week waarin Christoph van den Belt promoveerde op zijn krant-historisch onderzoek. In de 77 jaar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .