Het pad van advent als weg van verwondering en van dwalen«

‘The Angel Gabriël from heaven came, his wings as drifted snow, his eyes as flame.’ Zittend bij het bed van mijn jongste zing ik een slaapliedje, één die hij vaak kiest en die ik graag zing. Meegevoerd op het wiegende ritme van deze oude carol verdwijnt hij langzaam naar een wereld vol dromen, wie weet waarover … Betoverd door die majestueuze gestalte. Zachte veren vleugels, ogen van vuur: vrees en veiligheid komen samen.