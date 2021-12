Extra vrij is misschien wel heerlijk

Rogier Messelink schrijft in zijn ingezonden brief dat kinderen weer de dupe zijn van het huidige coronabeleid van de overheid (Nederlands Dagblad, 16 december). Ze hebben extra lang vakantie door een eerdere schoolsluiting.

Misschien vinden kinderen dit juist wel heerlijk?! Als je thuissituatie goed is, is het lekker, die vrijheid voor ze. Spelen, genieten van je vrijheid, eigen plannen maken, creatief bezig zijn.

Maar op scholen kan het ook naar zijn voor een kind; in het ergste geval als hij of zij gepest zou worden. Of als ze weer naar dat digibord met ellenlange liederen moeten kijken. Of veel te lange uitleg aan moeten horen en weer een dictee moeten maken. Ze krijgen veel te weinig beweging en moeten maar stilzitten met kans op straf bij het niet goed uitvoeren ervan.

Dit alles even in een notendop gesteld.

Het is zeker belangrijk dat het in de scholen, de klaslokalen op orde moet zijn. Alleen al de hygiëne. Met natuurlijk voldoende frisse lucht, dat is ..

