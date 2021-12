De pijn van slaven

Het omstreden couplet uit het gezang ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ was al gered als het woord ‘negers’ was vervangen door ‘slaven’ (ND, 10 december). Wat ze nu gedaan hebben, heeft een (in mijn ogen) triomfalistisch couplet opgeleverd. Was dat Barnards bedoeling? Alle pijn is eruit weggeschreven! Terwijl er nog steeds slavenhandel is, mensenhandel, antisemitisme. Die pijn had erin moeten blijven. Anders is niet duidelijk dat wie achterop gezet is, vooraan komt te staan bij God.

Ik had, toen ik acht jaar was, een ‘pop van kleur’, mijn negerpop Noortje, zoals ik toen onbekommerd zei. Wat mooi van mijn ouders dat ze me zo’n pop gaven. <

