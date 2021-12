Twaalf of dertien gevangenen?

Het artikel over Pieter Kapenga en zijn weigering om Joden te arresteren (ND Gulliver, 10 december) riep bij mij de herinnering op aan wat een gemeentelid mij jaren geleden vertelde.

Dodenherdenking in Nationaal Monument Kamp Vught, mei 2021.

Hij was in de oorlog eveneens politieman, en ook van hem werd gevraagd Joden te arresteren. Toen hij, en met hem zijn hele groep, dat weigerde, werden ze in een militaire wagen geladen om afgevoerd te worden naar kamp Vught.

De groep bestond uit twaalf man, en bij het instappen telde een Duitse militair: eins, zwei, drei … tot en met zwölf. Waarop een van de agenten verder ging met: dreizehn. Toen de Duitser zei: nein, zwölf, was het antwoord van de Nederlandse agent: nein, dreizehn - denn Gott ist bei uns.

Overigens is mijn zegsman op een dag zonder opgaaf van redenen weer vrijgelaten uit Vught. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .