Het standpunt van de KNMG over euthanasie ademt ‘een ethiek van voorzichtigheid’

Het nieuwe standpunt over euthanasie en levenseinde van artsenorganisatie KNMG is wijs en voorzichtig. Bij twijfel niet inhalen, is bijvoorbeeld het devies.

Een hoge opkomst tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over euthanasie in 2017, waar ook de KNMG aan meedeed. Het zou mooi zijn als er komende decennia geen verdere verruiming meer plaatsvindt.

In april 2020 sprak de Hoge Raad een oordeel uit in de zogeheten ‘koffiezaak’: een arts verrichtte een euthanasie bij een patiënt die op het moment van overlijden niet wilsbekwaam was. De Raad oordeelde dat euthanasie bij iemand met gevorderde dementie mogelijk is op basis van een vooraf opgestelde wilsverklaring. In reactie op dit oordeel bracht de artsenorganisatie KNMG onlangs het standpunt ‘Beslissingen rond het levenseinde uit’.

Wij denken dat het een wijs document is. Uitgesproken voorstanders van een steeds liberale euthanasiepraktijk, zoals voormalig voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie Jacob Kohnstamm, waren er in 2020 snel bij om het arrest van de Hoge Raad in een herziene ‘Euthanasiecode’ extra ruim u..

