Is lichamelijke integriteit wettig bezwaar?

Een bezwaar dat in deze coronacrisis vaak tegen een vaccinatieplicht (Nederlands Dagblad, 4 december) wordt ingebracht is dat hiermee het recht op lichamelijke integriteit wordt aangetast.

Het is een van de redenen waarom bijvoorbeeld de ChristenUnie zich in de Tweede Kamer verzet tegen dwang of zelfs drang tot vaccinatie.

Het is bij het nadenken over dit bezwaar goed ons te realiseren dat ons land militaire dienstplicht kent. Dit is al ruim twintig jaar vooral een papieren kwestie, in de vorm van de welbekende brief van de minister van Defensie die iedere 17-jarige ontvangt.

Het principe achter de dienstplicht is echter onverminderd actueel: de overheid heeft het recht haar vrije burgers in geval van oorlog naar het slagveld te sturen, met als risico dat daar omwille van diezelfde vrijheid de hoogste prijs betaald moet worden.

Een beroep op vrijstelling van dienst op grond van gewetensbezwaren is weliswaar mogelijk, maar een..

