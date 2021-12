Sluiten van basisscholen zou niet moeten mogen

De negatieve gevolgen van de maatregelen voor kinderen en jongeren zijn enorm en wegen niet op tegen de winst die ermee behaald wordt. Daarom zou wat mij betreft het sluiten van basisscholen nooit een maatregel mogen zijn in deze crisis.

Maar het was naar mijn idee ook niet nodig geweest, als het kabinet effectieve maatregelen had genomen.

Maatregelen om de ventilatie op scholen goed te regelen, zoals bijvoorbeeld op scholen in Staphorst is gedaan. En door de ziekenhuiscapaciteit op te schalen zodat de zorg minder snel vastloopt. Of door veel meer op preventie in te zetten door het stimuleren van sporten en gezonde voeding. En door natuurlijk veel eerder te beginnen met het inzetten van het boostervaccin voor ouderen en kwetsbaren.

Maar er ..

