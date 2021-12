Elk luikje op een adventskalender herbergt een verrassing. Vaak zien we adventskalenders die gevuld zijn met lekkernijen. Of adventskalenders voorzien van kleine cadeautjes. Iets om te spelen, of ook wel make-up of thee. Alle kanten kun je op met dergelijke kalenders. Al was het van oudsher bedoeld om ons dichter bij het verhaal van Kerst te brengen, middels afbeeldingen of teksten.

Snelle vreugdevolle momenten levert de adventskalender op. Heel kort, eventjes een aangename smaak in de mond en dan is het weer wachten tot het volgende luikje open mag.

Die kleine route van verrassing naar verrassing lijkt tamelijk zinloos. Op een bepaald moment voel je je daar veel te volwassen voor. Adventskalenders zijn toch eigenlijk voor kleine kinderen,..