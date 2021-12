1 De rijke westerse wereld wil af van fossiele brandstoffen. In het Westen zelf, maar ook in Afrika. Daarom weigert het om nog langer fossiele energie in Afrika te financieren. Dat zouden we wél moeten doen.

2 Veel Afrikaanse landen worstelen nog met honger en armoede. Dit los je alleen op met heel veel energie. Zoals het Westen zich aan de armoede ontworstelde met fossiele brandstoffen, zo moet het ook Afrika die kans geven.

3 Energie uit fossiele brandstoffen is veel schoner dan energie uit mest, afval en hout. Jaarlijks sterven drie miljoen armen aan vuile lucht in de ..

