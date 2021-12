Wat is een wijze omgang met China? Waak voor hypocrisie en leer relativeren

In Nederland wordt druk gedebatteerd over hoe om te gaan met China. Het Nederlands Dagblad meldde op 10 december dat verschillende Nederlandse steden nadenken over hun banden met Chinese steden. Zo heeft Arnhem reeds de band met Wuhan verbroken.

Deze lokale overwegingen zijn onderdeel van een bredere trend. Zo wil in Nederland CDA-coryfee Alex Krijger dat Nederland ‘stoerder’ tegenover China gaat staan en spreekt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma over ‘genocide’ als het gaat om de behandeling van Oeigoeren in Xinjiang - een term die in dit verband voor het eerst werd gebruikt door de uitgesproken anti-Chinese minister van Buitenlandse Zaken onder Trump, Mike Pompeo.

Joe Biden is in veel opzichten anders dan zijn voorganger als president van de Verenigde Staten, maar als het om China gaat is zijn ramkoers richting China niet anders dan die van Donald Trump; hij heeft het verbod van zijn voorganger om zaken te doen met een lange lijst van Chinese technologiebedrijven niet alleen gehand..

